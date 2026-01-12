Un campeón de F1, expectante con el papel de Newey en Aston Martin: "Esperamos que aparezca con..."

Damon Hill, campeón de Fórmula 1 en 1996 con Williams, ansía que el laureado ingeniero "haya encontrado algo en la normativa" con lo que sorprender al resto de escuderías.

La temporada baja de la Fórmula 1 está en su punto final, y las 11 escuderías ya se preparan para realizar los test de pretemporada en el Circuito de Barcelona-Catalunya y el Circuito Internacional de Bahréin, donde probarán y pondrán a punto los monoplazas de cara a un nuevo curso.

Entre los equipos que mejor llegan preparados y de los cuales más expectativas se tienen, destaca Aston Martin. La escudería británica cuenta con un equipo conformado por grandes estrellas del automovilismo como Enrico Cardile, Fernando Alonso o Adrian Newey. Siendo este último la pieza que todo el mundo señala como la clave para lograr el mundial.

Una de las últimas personas, y figuras destacadas de la F1, que ha hablado sobre el papel de Newey con los de Silverstone y su implicación en el desarrollo del AMR26 que pilotará Alonso ha sido Damon Hill, campeón del Grand Prix en 1996 con Williams.

"Todos esperamos que Adrian Newey haya encontrado algo en la normativa y que aparezca con un cohete...", apunta Hill en el podcast 'Stay on track', sobre la habilidad del ingeniero más laureado de la competición para desarrollar los mejores monoplazas con cada reglamento.

Estas declaraciones de Hill coinciden con las palabras de Johnny Herbert, excomisario de la FIA y conocido detractor de Alonso, en las que situaba a la escudería británica como el equipo que pueda dar la campanada en esta nueva edición. "La expectativa es esa, que Aston, que Newey haya encontrado algo", añadía Damon.

Además de Aston Martin, Hill apunta a otros equipos como Mercedes, McLaren y Red Bull como sus candidatos favoritos a proclamarse campeones en 2026, dentro de una nueva era en la Fórmula 1.