El hijo de Negreira se desvincula de los 8,4 millones que su padre cobró del Barça y dice que solo percibió 60.000 euros por su trabajo de 'coach'

Los detalles Javier Enriquez Romero ha asegurado ante la jueza que su padre, José María Enríquez Negreira, nunca le informó de su relación con el FC Barcelona y no le dijo que cobrara del club azulgrana.

El hijo de José María Enríquez Negreira, Javier Enriquez Romero, se ha desvinculado de los 8,4 millones de euros que su padre cobró del Barça y ha dicho que él sólo percibió 60.000 euros por sus trabajos como coach. Así lo confirman fuentes presentes en la declaración del hijo de Negreira, que ha dejado claro que su padre nunca le informó de su relación con el FC Barcelona y no le dijo que cobrara del club azulgrana.

Enriquez Romero es la única persona que ha contestado a su defensa y al fiscal en la declaración ante la jueza en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. Todos los demás declarantes, entre los que se encontraban los expresidentes del FC Barcelona Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, solo han contestado a las preguntas de su abogado.

El hijo de Negreira ha descrito que, a pesar de figurar en varias sociedades que cobraron del Barça, nunca conoció las cuentas ni de dónde provenía el dinero. Se enteró de esta cuestión con la investigación de Hacienda y se enfadó mucho con su padre, con quien tuvo una discusión por este asunto.

Esta nueva ronda de declaraciones de los imputados tiene lugar dos años y medio después de que se abriera el caso, a raíz de una denuncia de la Fiscalía que pedía que se investigara si los 7,3 millones de euros que Enríquez Negreira recibió del Barça eran pagos destinados a que favoreciera al club en la toma de decisiones arbitrales.

Hasta el día de hoy, el único de los investigados que había comparecido en la causa había sido el propio Negreira, a quien se citó en el pasado mes de marzo antes de que empeoraran los síntomas de la demencia que asegura padecer.

El hijo de Negreira es el autor del grueso de los más de 600 informes que el Barça asegura que les había encargado para conocer el perfil de los colegiados que debían intervenir en los partidos que disputasen y sobre las decisiones arbitrales que afectaban al club.