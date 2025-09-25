Jorge Lorenzo señala la gran diferencia entre Marc Márquez y Valentino Rossi

El pentacampeón ha explicado por qué el italiano "no era un atleta físicamente" como el ilerdense.

Durante su intervención en el podcast 'Media Power', Jorge Lorenzo ha dejado una llamativa reflexión sobre la importancia de la preparación para un piloto de élite.

El balear ha explicado que él le dedicaba mucho tiempo a los entrenamientos, todo lo contrario que un Rossi que, según él, apenas acudía al gimnasio.

"Cuando corría, entrenaba siete horas diarias. Era como Cristiano Ronaldo de las motos. Por ejemplo, Valentino Rossi era más anárquico", ha señalado.

De hecho, Lorenzo señala esa "anarquía" como la gran diferencia entre el 'Doctor' y Marc Márquez, quien según Jorge es un "atleta".

"Rossi estaba con su grupo allí de Tavullia, tenía su rancho, entrenaban dirttrack, que era algo más divertido, con 10 o 15 pilotos, hacían carreritas y tal", ha explicado.

"Entraba un poco en el gimnasio, pero ya lo veías que no era un atleta físicamente como Marc Márquez o los pilotos de ahora", ha zanjado.