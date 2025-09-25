El consejo de una leyenda del tenis a Lamine Yamal: "Se encienden las alarmas"

Boris Becker, ganador de seis Grand Slams y el más precoz en hacerlo en Wimbledon, cree que el extremo del Barça debe "elegir bien a sus amistades".

"Se encienden las alarmas para mí": así de contundente se ha mostrado Boris Becker durante una entrevista en 'TalkSport' cuando le han preguntado por Lamine Yamal.

El alemán, el ganador más precoz de la historia de Wimbledon, asegura que ve similitudes entre el jugador del Barça y él cuando tenía 17 años.

"Lamine es extraordinario, lo está ganando todo y es el mejor talento joven del mundo, pero inevitablemente me recuerda al Boris Becker de 17 años", ha explicado.

Es por ello que le ha dado un consejo a Lamine: "Le aconsejo elegir bien a sus amistades, confiar en su familia y construir una red de seguridad para que, cuando termine su carrera, no cometa los errores habituales. Veremos qué sucede".

"Cuando gané Wimbledon a los 17, todavía estaba tratando de madurar y encontrar mi lugar en el mundo. Después de ese título, cualquier cosa que hacía se convertía en noticia internacional y ocupaba los titulares de los grandes periódicos", recuerda.

"Estoy orgulloso de haber conquistado Wimbledon tres veces, pero quizás a los 17 era demasiado pronto. A fin de cuentas, seguía siendo un niño", zanja.

Lamine Yamal debutó con el Barça con solo 15 años, alzó la Eurocopa con 17 y ha quedado segundo en el Balón de Oro con 18. Está batiendo todos los registros, y Boris sabe qué supone lidiar con ello.