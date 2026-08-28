El análisis que hace Pedro Acosta sobre el momento de Márquez: "A ver cómo llega al domingo..."

"He leído por ahí que el domingo a Silverstone llegó cansado...", dice el joven piloto de KTM, que el año que viene será su compañero de equipo.

Todos miran a Marc Márquez. La parrilla de MotoGP sabe que en Aragón debería arrasar. Pero su estado físico está en duda después de lo que ocurrió en Silverstone. Ahora lo ha recordado Pedro Acosta, que ha hablado de ese "cansancio" que Marc sufrió el domingo en la carrera.

"Todo va a depender del ímpetu que haya echado Marc hoy. Hay que ver cómo llega Marc el domingo, porque he leído por ahí que el domingo de Silverstone estaba cansado", dice el piloto de KTM en palabras que publica 'Motorsport'.

"Hay que ver si reserva un poco en la sprint y para darlo todo en la carrera, o cómo se encuentra también. Pero bueno, creo que la sorpresa ha sido Bezzecchi hoy", analiza Pedro.

Preguntado sobre su KTM, Acosta es muy negativo: "Estamos demasiado perdidos...".

"Demasiado, mira dónde están los demás. Parecía que iba a ser un Gran Premio algo más fácil, pero es como dije también ayer, al final teníamos que contar a ver quién se despertaba este fin de semana. Y ha llegado Ducati, ha metido cinco motos en el Top10. Aprilia ha metido otras tres. Y luego está mi KTM y la Honda de Zarco", analiza Acosta.

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