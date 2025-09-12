Márquez asume que habrá pitos en 'territorio Rossi': "Habrá algunos, seguro..."

El de Ducati sabe que los fans de Valentino Rossi en San Marino podrían abuchearle, pero también espera aplausos: "Es el Gran Premio de casa para Ducati".

San Marino es territorio Valentino Rossi. Y se esperan abucheos a Marc Márquez como ocurrió en Mugello. Allí el jefe de Ducati, Davide Tardozzi, explotó y mandó callar a los fans de la grada. Este fin de semana se podría repetir la historia, pero Marc no quiere saber nada de ello.

"¿Que habrá algún pito? Seguro. ¿Que habrá aplausos? También. Pero intentaremos dar el cien por cien en pista, que es lo importante", dijo el líder del mundial de MotoGP en la previa del fin de semana.

Será territorio Ducati, que es lo más importante: "Soy piloto Ducati y eso significa que es GP de casa para ellos. Tenemos un montón de compromisos, más que en Cataluña casi, pero dispuestos a ello y dispuestos a disfrutar de un fin de semana de motociclismo, de buen ambiente".

Está a un paso del noveno título. Su resurgir después de varios años de lesiones. Y para llegar a ello ha tenido que trabajar muchísimo. Así lo explica: "Tú puedes ser un piloto rápido, pero si te tiras más el euro que la moto, no vas a ganar. Puedes ser un piloto rápido, pero si te tira más la fiesta que trabajar, no vas a llegar".

"Puedes ser un piloto rápido o con mucho talento, pero si te afecta más la presión que los test, no vas a ganar. La gestión de todo eso es lo que marca la diferencia. Pilotos rápidos hay muchos", explicó Marc en rueda de prensa.

Este viernes arrancan los primeros entrenamientos libres en un fin de semana en el que Márquez no puede proclamarse todavía campeón del mundo. Si todo sale como se espera, Japón será la cita. Y es la siguiente en el calendario.