"Marc tendrá que hacer malabares": el llamativo análisis que Alex Márquez hace sobre el mundial

El piloto de Gresini cree que los próximos circuitos serán muy favorables para las Aprilia y por tanto para Jorge Martín.

En Indonesia, en el circuito de Mandalika, Aprilia celebró y Ducati sufrió. Pero a pesar de ello Marc Márquez se mantiene plenamente en la pelea contra Jorge Martín. Y su hermano, Alex Márquez, cree que en las próximas citas tendrá que hacer "malabares" para seguir en la pelea.

Cree el piloto de Gresini que Aprilia tiene una clara ventaja en estos momentos: "La lucha por el titulo va a estar muy abierta, aunque ahora vienen circuitos como, sobre todo Australia, Qatar, Portimao, en los que la Aprilia puede ir muy bien. Marc tendrá que hacer esos malabares suyos".

"Llegará el momento de Ducati, pero aún es un poquito pronto, aunque quedan algunas carreras y cuando estemos ahí en la batalla cada domingo valorar todo", explica el hermano de Marc.

Porque toca "supervivencia". Después de Indonesia toca Australia. "Fue un fin de semana de supervivencia, sin mucho más. Sufrimos mucho, vimos a las Aprilia las cuatro primeras y, a partir de ahí, no se pudo hacer mucho más. Acabamos la carrera, como resumen del fin de semana", detalla Alex.

Él lo pasó muy mal en la carrera larga: "Esperaba sufrir un poco menos el domingo con el medio, pero fue al revés y sufrimos más que el sábado con el blando".

Márquez contra Martín

Será una lucha muy intensa la de Márquez contra Martín. Y aunque Aprilia tenga ventaja en la mayoría de los circuitos que quedan, Alex espera que su hermano sea capaz de sacar sus "malabares" para volver a ser campeón con la Ducati.

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