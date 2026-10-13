Jorge Martín ya piensa en la última carrera del mundial: "Lo importante es llegar a Valencia..."

El piloto de Aprilia cree que lo más importante para él es estar luchando por el título mundial de MotoGP cuando llegue la última carrera del campeonato.

Jorge Martín sigue liderando el mundial de MotoGP después de su tercer puesto en Indonesia. Y se ha marcado un objetivo muy importante: llegar a la última carrera, a Valencia, con opciones de ser campeón sobre la Ducati de Marc Márquez.

Es lo que dijo el piloto de Aprilia en 'AS', donde se mostró contento con su resultado del fin de semana: "Contento porque he sacado el máximo. Todo el fin de semana Raúl y Marco tenían un puntito más que yo. Lo he intentado todo el finde, para igualar esa velocidad, pero no he podido. Había dos curvas donde perdía mucho, pero contento con sacar el máximo".

"Habrá carreras donde Marc vaya mejor y carreras donde yo vaya mejor. Lo importante es para mí seguir en esta lucha. Es increíble poder estar ahora en la lucha y para mí importante es llegar a Valencia con opciones. Y ahí ya veremos qué pasa...", explica el piloto madrileño.

Quiere seguir siendo regular para no descolgarse: "Esto son motos, voy a intentar sacar lo máximo y todo puede pasar en las siguientes carreras".

Esa tercera posición, el último puesto del podio, era lo máximo que podía lograr. Así explica su 'no persecución' sobre Raúl Fernández: "Seguramente si hubiese intentado hacer de más y hubiese intentado seguir a Raúl o intentar adelantarle, me habría ido al suelo...".

"He sido consciente de mi situación", cierra un Martín que sigue una semana más liderando la tabla de MotoGP.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido