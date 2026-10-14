Ducati elogia la gestión de Marc Márquez: "En los momentos críticos..."

Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Marc Márquez, cree que este mundial de MotoGP solo se puede ganar manteniendo la cabeza fría en los peores momentos.

En Indonesia la Ducati no era la favorita. Claramente Aprilia estaba por delante. Marc Márquez lo sabía. Y planeó el fin de semana a la defensiva, a no perder demasiados puntos. Y lo logró. Fue sexto en la carrera del domingo y está a dos puntos de Jorge Martín.

Este será un mundial de gestión. Así lo cree Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati, que en su habitual análisis ha elogiado la sangre fría que tuvo el actual campeón.

"Este no ha sido un fin de semana fácil para nosotros y, aun así, en mi opinión, ha sido positivo. Aprovechar las oportunidades, apretar los dientes y sumar puntos valiosos, incluso cuando estamos a la defensiva...", dice el jefe de la marca de Bolonia.

Tiene muy buenas palabras para Marc: "Hay mucho de la brillantez de Marc en este fin de semana: estar preparado cuando más importa para conseguir una primera posición inesperada y demostrar la inteligencia necesaria para gestionar momentos críticos cuando la moto no es la más fuerte de la parrilla".

"Sacar el máximo absoluto de cada situación, incluso de las más desfavorables... esa será la clave de lo que queda de calendario", analiza Dall'Igna después de la cita en el circuito de Mandalika.

Australia, Malasia, Qatar, Portugal y Valencia son las carreras que restan y en las que se decidirá el mundial. Ducati necesita recuperar ritmo: "Nuestro ritmo no estaba al nivel de los mejores, así que tuvimos que adaptarnos, sin perder la inspiración y mirando el panorama general".

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