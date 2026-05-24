El sorprendente halago del jefe de Márquez a Rossi: "Conseguía que las abuelas vieran MotoGP"

Davide Tardozzi, jefe de Ducati, habla sobre el número de aficionados a la categoría reina del motociclismo, y nombra al piloto italiano como alguien que atraía al gran público en Italia.

El público de MotoGP ha cambiado mucho en los últimos años. La llegada de Liberty Media a la categoría reina del motociclismo ha generado un gran debate en el paddock. Esta controversia ha llegado hasta los garajes de equipos como Ducati.

Davide Tardozzi, jefe de la marca italiana, ha hablado sobre la situación por la que está pasando ahora mismo MotoGP. Una tesitura en la que el italiano ha admitido que falta alguien que atraiga al gran público.

Algo que, según Tardozzi, hizo muy bien Valentino Rossi en Italia. "En los últimos años hemos perdido cuota de mercado en Italia. El hecho de no tener ya a Valentino Rossi es un problema. Valentino era una estrella, un héroe que incluso conseguía que las abuelas vieran MotoGP", comentó el jefe de Ducati, según recoge 'Motosan'.

Además, Liberty Media posee los derechos de la Fórmula 1. Algo que ha hecho que mucha gente empiece a pensar que MotoGP podría correr en circuitos urbanos. Sin embargo, esto es algo impensable para el director del equipo de Borgo Panigale.

"MotoGP no puede ir a Las Vegas, Dubái o Montecarlo. Para nosotros algunas cosas son completamente diferentes y debemos pensar mucho más en la seguridad. Eso marca una gran diferencia", concluyó Tardozzi.