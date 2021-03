Marc Márquez está cada vez más cerca de su regreso a las pistas. Con el GP de Catar como posibilidad, el catalán de Honda y campeón de MotoGP hace balance de su lesión y de cómo se encuentra tanto física como mentalmente en 'Fearless' serie que protagoniza en DAZN.

"Si no puedo ser el mismo Marc Márquez, no vuelvo", dijo completamente convencido en el que es ya su tramo final de recuperación.

Márquez cree que la opción de lesionarse existe, pero hace balance: "Si miras toda mi carrera deportiva, el riesgo ha compensado muchos títulos. Nunca tuve miedo de la moto cuando era niño".

Eso sí, el de Cervera reconoce que no lo pasó bien: "Sobre todo tras la tercera operación. Fue lo más duro. No me podía mover y el brazo era lo que menos me dolía".

"No tengo miedo de no volver a ser el que era, porque si no puedo ser el mismo, no regreso", dice.

Para terminar, sentencia: "La lesión me ha enseñado que todo puede terminar cuando menos te lo esperes, pero no va a cambiar mi estilo de pilotar".

"Mi equipo y mis fans me dan las ganas de volver a competir al mismo nivel de antes", concluye Márquez.

