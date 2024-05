Tras este fin de semana en Mugello y antes de que Assen acoja la próxima carrera el 30 de junio, Ducati dará a conocer su decisión.

Sobre la mesa, con Enea Bastianini casi descartado, están las cartas de Marc Márquez y Jorge Martín, y los de Bolonia deben decidir entre uno de ellos para acompañar a Pecco Baganaia en el equipo oficial en 2025.

Analizando su arranque de temporada en 'As', el octocampeón del mundo ha resaltado que merece estar en esa mesa: "Estoy demostrando este año que tampoco se me ha olvidado ir en moto".

De hecho, está en la situación que buscaba tras dejar Honda: "A mí me ponía mucho más el reto de volver a ser otra vez competitivo. Si me preguntas eso en 2019, te digo que es el siguiente objetivo, pero luego pasa eso a un segundo plano y es mucho más difícil el reto de estar en el infierno y volver a subir que no pensar en otro título".

"Considero que fue un gesto de valentía lo del año pasado, lo de renunciar a un contrato y decir 'quiero la mejor moto para ver dónde estoy', eso es difícil y antes de tomar la decisión tienes dudas", ha explicado.

Seguidamente, con el coraje que le caracteriza, ha retado a Bagnaia a apartar el miedo y tener la misma actitud que Marc tuvo cuando Honda fichó a Jorge Lorenzo, entonces gran contendiente al Mundial junto a Valentino Rossi.

"Si yo estoy en la posición de Bagnaia, y soy fuerte con una Ducati, hago el mismo discurso que hice yo cuando Lorenzo llegó a Honda: quiero a mi lado a uno de los tíos que me puede pelear un título con la misma moto, porque así tengo las mismas armas. Yo he tenido siempre esta mentalidad", ha explicado.

"A mí Honda en su día, por respeto, me dijo que iba a fichar a Lorenzo y yo les dije que claro, que era al que tenían que fichar, porque de lo contrario nos iba a ganar con una Ducati, así que era bueno meterlo ahí", ha añadido.

Sea en el equipo oficial o no, Márquez ya ha cumplido su primer objetivo y ahora toca mirar a su novena corona.

"El objetivo para mí este año era reencontrarme, y lo estoy consiguiendo. Una vez me reencuentro, tengo que buscar el mejor equipo y la mejor moto, porque así tienes más posibilidades de luchar por el título, que será el objetivo del año que viene", ha señalado.

"Evidentemente, la mejor moto ya he dicho cuál es (la Ducati) y el mejor equipo es un oficial. Este es el objetivo de todo piloto aquí", ha zanjado.