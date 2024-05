El título del mundial de MotoGP parece tener tres contendientes: Jorge Martín, Pecco Bagnaia y Marc Márquez. Los dos primeros con experiencia en Ducati y con la moto oficial. El último algo más inexperto al llegar de Honda y con una moto inferior, la de 2023. Por eso Marc se está fijando en sus dos grandes rivales para mejorar.

Lo reconoció después del Gran Premio de Catalunya, donde remontó de la decimocuarta posición a la tercera. Otra gesta. Y así detalla cómo se fija en Pecco: "Mirando los datos de Pecco de ayer... el sábado tuvo un mejor consumo de neumáticos y luego, cuando tienes pilotos rápidos, copias y eso es todo".

"Quiero decir, sé que las largas curvas derechas son uno de mis puntos débiles porque estoy usando mucho ángulo, pero me acostumbré a conducir así con la Honda durante diez años y es bastante difícil de cambiar. Lo estoy intentando, pero es bastante difícil de cambiar. Pero luego entiendo el estilo de conducción de Jorge Martín, el estilo de conducción de Pecco Bagnaia, y luego trato de copiar lo mejor de ellos. Ambos tienen cuatro o cinco años de experiencia con esta moto y Bagnaia es dos veces campeón del mundo en MotoGP con ella y la pilota de una manera perfecta, así que en cada pista estoy aprendiendo algo", apunta el de Cervera, tercero en el campeonato.

Reconoce que todavía se está adaptando a la Ducati. Sobre todo necesita mejorar en las clasificaciones. "En cada circuito puedes comprobar un poco lo que hicieron el año pasado, pero con tu estilo de conducción es diferente... Al empezar tengo algunos problemas y a veces me retraso en la clasificación", apunta.

También ha hablado de Mugello y del Gran Premio de Italia de este fin de semana. Cree que no es el escenario ideal para que llegue esa ansiada victoria: "Mugello no será el mejor circuito para conseguir la victoria. Me imagino que Pecco será muy rápido allí con las curvas largas. Ese es uno de sus puntos fuertes".

Ve a Bagnaia favorito... y recortando puntos a Martín. El mundial de MotoGP está que arde y Ducati sigue sin tomar una decisión sobre su segundo asiento. Lo tienen difícil.