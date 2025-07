Del Pacífico a Cádiz: países que se hunden, tierras que se secan y ciudades que el mar amenaza con tragarse

Imagínate que un país entero te dice: ¡Oye, vosotros estáis contaminando tanto que nos estáis hundiendo! Pues eso acaba de pasar. Vanuatu, una pequeña isla del Pacífico, ha logrado que la Corte Penal Internacional diga que sí, que los países pueden ser demandados si no cumplen con sus promesas para frenar el cambio climático y causan daños a otros.

¿Por qué? Porque Vanuatu está en guerra contra el mar y el clima. Cada año, los desastres naturales son más fuertes, el nivel del mar sube el doble que en otras partes del mundo y su gente vive con clases suspendidas y enfermedades relacionadas con el calor y la humedad. Y no es el único país que está desapareciendo poco a poco.

¿Qué se está hundiendo o desapareciendo?

Tuvalu : esta joya del Pacífico podría estar bajo el agua para 2050 . Ya están preparando a su gente para mudarse porque saben que su país va a desaparecer. En 2021, su ministro apareció en una cumbre del clima con el agua a la altura de las rodillas, para que nadie pueda decir que no estaban avisando.

Fiyi : zonas enteras ya son inhabitables por la subida del mar.

Maldivas : con más de 1.200 islas, muchas de ellas a menos de un metro sobre el nivel del mar, están en serio peligro de desaparecer.

Tangier, EEUU : Aunque parezca lejano, en esta isla han perdido el 60% de su superficie en 20 años. En dos décadas podría no quedar nada habitable.

Bangladesh : casi la mitad del país podría quedar bajo el agua. Allí viven más de 170 millones de personas, y se calcula que para 2050 más de 13 millones tendrán que buscar un nuevo lugar donde vivir.

Chad : en pleno corazón de África, el cambio climático está convirtiendo tierras fértiles en desiertos, dejando el país al borde de la inhabitabilidad.

España: no nos salvamos. El Delta del Ebro podría desaparecer, y ciudades como Santa Cruz de Tenerife, Cádiz o Barcelona están en riesgo por la subida del mar y la erosión de la costa.

¿Por qué importa esto?

Porque lo que está pasando en estos países no es un problema "de ellos". Es un aviso para todos. Países como China o Estados Unidos, que más contaminan, son responsables en gran parte de este desastre. Y aunque la Corte dice que no será fácil ganar estas denuncias, porque habrá que demostrar el daño, es un primer paso para que nadie se libre de rendir cuentas.

Ya hay millones de refugiados climáticos y zonas del planeta que se están volviendo inhabitables. Si no hacemos algo ya, perderemos islas, ciudades y culturas enteras bajo el agua.

¿Te imaginas que en un futuro no muy lejano te tengas que mudar porque el lugar donde vives ya no existe? Esto no es ciencia ficción, es la cruda realidad que muchas comunidades ya están enfrentando.