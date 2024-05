Tras la carrera en Montmeló, donde Pecco Bagnaia, Jorge Martín y Marc Márquez coparon el podio, la pregunta, como viene siendo habitual en las últimas semanas, estaba clara para los jefes de Ducati.

¿Marc Márquez o Jorge Martín?, ¿cuándo se anunciará quién será el compañero de Bagnaia en el equipo oficial la próxima temporada?

En declaraciones a 'As', Claudio Domenicali, CEO de Ducati, explicó por qué se ha dilatado una decisión que parecía que llegaría en Italia.

"Es un conjunto de cosas que tienen que estar en su sitio y no sólo es el talento del piloto sino también entender como afecta al equipo. Debemos ver el concepto global, no sólo el piloto que metemos en el equipo oficial", explicó.

Además, Domenicali puso fecha definitiva a la misma: "No será durante Mugello sino después de Mugello y antes de Assen. Entre un GP y otro".

El Gran Premio de Italia se correrá este fin de semana, mientras que el de Holanda no será hasta el 30 de junio, por lo que a lo largo del mes se conocerá el veredicto.

¿Talento o marketing, qué prima más Ducati?: "Para nosotros, el aspecto número uno es siempre el deportivo. Intentamos tomar la decisión que pensamos nos dé las mayores opciones de vencer. Ganar es lo más importante para nosotros y para lo que todos trabajamos en Ducati, así que es importante no sacrificar eso. Después, si dentro del máximo talento posible, además incluye un valor de marketing de más, mejor todavía".

A pesar de ello, el CEO de Ducati reconoce que "no es imposible" mantener a los dos españoles en la estructura de los italianos, aunque "no es fácil". Si Martín no acepta no estar en el equipo oficial, deberán darle una moto de última generación a Márquez... y que él decida.