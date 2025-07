La selección española, campeona del mundo de waterpolo

Tras enfrentarse a Hungría hace unos días en la fase de grupos, donde hubo que remontar para llevarnos una victoria por 10-9, España ya sabía qué le esperaba en la gran final del Mundial de Singapur.

Los de David Martín, muy férreos en defensa y con Álvaro Granados, Bernat Sanahuja y Unai Aguirre en modo bestias, aguantaron las embestidas húngaras en un encuentro que fue subiendo de temperatura, sobre todo en la segunda parte.

Hungría llegó por delante al último cuarto (10-9), pero Sanahuja no se anduvo con medias tintas en el arranque y puso las tablas en el marcador para encaminar una remontada que cerró Felipe Perrone.

El capitán, a sus 39 años y después de trece mundiales, se despide de la Selección alzando el cuarto oro de España tras los logrados en Perth 1998, Fukuoka 2021 y Budapest 2022.

Grecia, por su parte, se lleva el bronce del Mundial tras arrasar a Serbia por 16 a 7.

🏆 SPAIN ARE WORLD CHAMPIONS AGAIN! 🇪🇸

Spain reigns supreme in Men’s#WaterPolo, clinching their 4th World Championship title after triumphs in 1998, 2001, and 2022 #AQUASingapore25pic.twitter.com/xYipsB4bXD