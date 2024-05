Pedro Acosta siempre se ha manifestado como un gran fan de Valentino Rossi. Y cuando le piden que elija entre el italiano y Marc Márquez, tiene claro que se queda con Valentino. Todo comenzó con una invitación a su carrera durante los inviernos. Y tiene claro el joven piloto de GasGas que sería una locura para MotoGP su regreso.

Así lo ha dicho en 'DAZN', donde ha explicado esa 'conexión': "He hecho relación con él desde que me invita a su carrera en invierno y creo que ha hecho muchas cosas buenas por el motociclismo. Si Valentino dijese que hace un 'wild card' en Barcelona, el paddock estaría lleno, ha sido el que ha movido MotoGP y el que hace que MotoGP sea MotoGP, es el que nos ha guiado a todos los chavales, es el padre de todo el paddock".

Para elegir a un compañero en su equipo, cambia de nombre. Coloca primero a Dani Pedrosa, que precisamente este curso sí ha disfrutado de uin 'wold card' con KTM: "Elegiría a Dani Pedrosa, creo que tenía que haber ganado muchos más títulos de los que ganó. Es impresionante que una persona tan pequeña vaya en una MotoGP así, tiene un talento innato que ahora mismo no tiene nadie...".

Y equipara a Dani Pedrosa con Casey Stoner y Valentino Rossi: "Solo Stoner o Valentino estaban a ese nivel...".

Por último, Acosta ha analizado el momento de la GasGas. En Barcelona volvió a irse al suelo y dejó escapar un nuevo podio. Algo que está tratando de corregir en sus primeras carreras en la categoría reina de motos.

"Llevaba tres años de naranja, me ha tocado de rojo, y estoy muy contento con el equipo de este año. Son gente de naranja camuflada de rojo, y estoy muy contento con la moto que me están poniendo y con la aportación que me están dando", sentencia el piloto murciano.