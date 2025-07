Calendario MotoGP 2026: sorpresas, fechas y cuándo serán las carreras en España

Dorna ha anunciado este jueves el calendario de MotoGP para la temporada 2026, que se disputará de febrero a noviembre.

Contará con un total de 22 pruebas en las que se visitará los cinco continentes con el punto de partida en Tailandia del 27 de febrero al 1 de marzo.

La gran sorpresa es el regreso del GP de Brasil en marzo en el Autódromo Ayrton Senna de Goiânia, que sustituirá a la cita en Termas de Río Hondo (Argentina).

España seguirá contando con sus cuatro Grandes Premios habituales, pero con algunos cambios. La primera cita, el GP de España en Jerez, tendrá lugar el último fin de semana de abril, del 24 al 26.

El GP de Cataluña se traslada nuevamente a mayo (del 15 al 17), Aragón se pasa a finales de agosto (se disputará del 28 al 30 de agosto) y Cheste volverá a cerrar el año del 20 al 22 de noviembre.

