La guerra por el Mundial de MotoGP, vista por Marc Márquez: "Está más cerca es Martín, pero..."

El vigente campeón del mundo tiene claro que Marco Bezzecchi también estará en la pelea por el título de la categoría reina.

Con 185 puntos aún en juego a falta de cinco citas para que se consuma el calendario de MotoGP para 2026, Jorge Martín es líder del Mundial con 355 puntos.

Marc Márquez se encuentra a dos del de San Sebastián de los Reyes y con un colchón de 44 puntos sobre Marco Bezzecchi, aunque el italiano sigue muy vivo en la lucha por la corona.

De hecho, eso es lo que quiso destacar el eneacampeón del mundo tras "sufrir" y "salvar" el fin de semana en Indonesia.

"Quedan muchos puntos en juego, se ha visto que puede pasar de todo. Bezzecchi irá rápido en todos los circuitos, como mostró el año pasado", señaló en declaraciones que publica 'Motosan'.

"Evidentemente el que está más cerca es Martín, pero lo bonito es que estoy luchando el campeonato contra dos Aprilia que tienen unos puntos fuertes y unos puntos débiles, y nosotros intentaremos centrarnos en lo nuestro", añadió.

Sobre su fin de semana en Mandalika, Marc afirmó que fue "redondo": "Estoy súper contento de no haber perdido ningún punto respecto a Martín este fin de semana, y solo tres con Bezzecchi".

"Lo importante es que he sabido sufrir, he sabido ser la primera Ducati y he sabido moverme en un fin de semana en aguas revueltas, salvar los muebles", zanjó.