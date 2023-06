La temporada 2023 está siendo lo más parecido al infierno para Marc Márquez, que todavía no ha conseguido ni tan siquiera puntuar un domingo. Una situaciónlímite que contrasta de manera directa con el estado de forma del ocho veces campeón del mundo.

En esta ocasión, el piloto de Repsol Honda, a través de un documental grabado por 'Red Bull TV', se ha sincerado y ha comentado como es el día a día de uno de los pilotos más galardonados de la historia del motociclismo.

Uno de los temas que más ha tratado el catalán ha sido la diferencia entre sus inicios y la actualidad. Esto se debe a que, en sus primeros años, su gran estado de forma se basaba únicamente en ejercitarse en la bicicleta y descansar bien. Sin embargo, a sus 30 años no puede cuidarse solamente así.

"Me he dado cuenta de que necesito cuidar cada vez más mi cuerpo: controlarlo todo, hacer más sesiones de fisioterapia y todas esas cosas. Todo se siente más grande", ha comentado Márquez.

Además, Marc ha tenido que hacer frente a uno de los momentosmás difíciles de su vida: su lesión. Algo que sirvió para hacerse más fuerte: "La clave fue la mentalidad positiva y tener una rutina. La motivación cambia todos los días porque algunos días estás muy deprimido".

Sin embargo, el rendimiento y el nivel de cualquier piloto pasa por sus momentos de desconexión y descanso. Algo que, para el español, pasa por los videojuegos: "Tengo 30 años pero juego videojuegos porque me gusta. Es solo una hora y media antes de la cena, pero lo programo y es parte de cómo me desconecto".

Márquez y sus problemas de sueño

Las horas de descanso, como bien asegura Márquez, es "una de las cosas más importantes para un atleta". Algo con lo que el catalán siempre ha tenido problemas y, por ello, ha tenido que ponerle solución.

"A veces tomo melatonina, pero no en grandes cantidades, solo en cantidadesmuypequeñas. Si hago eso, puedo ir diez horas y no tener ningún problema allí. Cuando tienes un momento difícil, ¿por qué no?", comenta.

Pese a todo, Marc Márquezes todo un campeón del mundo y, como todo campeón, siempre quiere volver a ganar. Aunque, eso sí, tiene claro cuál es su claro objetivo: "Mi mayor objetivo es volver (a ser competitivo)".

"No muchos atletas en el pasado han pasado tres años lesionados y pudieron regresar. Quiero volver y volver a ser competitivo y luchar por los campeonatos", añade el ilerdense.