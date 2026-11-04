Marc Márquez, "el 'malo' en MotoGP": "Admiro su frialdad"

El expiloto italiano Marco Melandri se ha rendido ante el vigente campeón y líder del Mundial.

Tras el Gran Premio de Malasia y a falta de tres citas para que concluya el calendario de MotoGP, Marc Márquez tiene en su mano ganar su décimo título y así superar en Mundiales a Valentino Rossi.

El mundo del deporte es un clamor ante la enésima gesta del ilerdense, que llegó a estar a más de 100 puntos del líder hace unos meses, e incluso desde la tierra del 'Doctor' le llueven los elogios.

En el pódcast 'Chiacchiere da Box', el expiloto Marco Melandri se ha rendido ante el nuevo Marc.

"Quizá no sea el Márquez más veloz de la historia, pero sí es el más completo y maduro. A diferencia de hace años, ahora es quirúrgico, ahorra energía y no deja nada al azar. Los campeonatos también se conquistan así", ha señalado.

El italiano le ve, en el buen sentido de la palabra, como el villano de la parrilla, lo que según él le confiere un aura especial.

"El 'malo' en el deporte es bonito; admiro la frialdad y la determinación de Marc Márquez. Admiro cuando un piloto es así de directo, cuándo aprieta en la primera frenada para sacarte de quicio o para incomodar al rival. Como oponente dirías 'maldita sea', pero hay que reconocer lo eficaz que resulta", ha zanjado.