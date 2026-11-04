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Fritz, Paul y Djokovic, las amenazas

Golpe de suerte para Rafa Jódar: el hito de jugar las ATP Finals, más cerca

A pesar de caer en su debut en el Masters 1000 de París ante Casper Ruud, la derrota de Alex de Miñaur le deja dentro del 'top 8' de la Race.

Rafa Jódar Rafa JódarGetty

La batalla por jugar las ATP Finals en Turín del 15 al 22 de noviembre está al rojo vivo... y así seguirá al menos durante la presente semana.

El Masters 1000 de París, el último torneo grande del año, está ajetreando la general de la Race y Rafa Jódar es en este momento el que más posibilidades tiene de jugar la Copa de Maestros.

Y eso que tras su derrota ante Casper Ruud este lunes todo cobró un color negro... pero la victoria de Etcheverry contra Alex de Miñaur en segunda ronda le ha allanado el camino.

El madrileño suma 3.234 puntos por los 3.170 del australiano, encuadrándose en la octava posición de la Race.

En este momento, Taylor Fritz, Tommy Paul y Novak Djokovic son las grandes amenazadas para Jódar.

Rafa se quedaría fuera de las Finals con unas semifinales de Novak Djokovic o Taylor Fritz, y una final de Tommy Paul de París.

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