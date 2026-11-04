El Real Madrid remonta en Grecia y mantiene su pleno de victorias en Champions League

Los de Mourinho, que estuvieron por debajo del marcador en dos ocasiones, terminan imponiéndose al AEK con goles de Bellingham, Mbappé y Valverde.

Tremenda montaña rusa de partido ha vivió este miércoles el Real Madrid en Atenas. Los blancos, sin Güler ni Tchouaméni en la expedición, salieron con Vinicius, Mbappé, Diomandé y Bellingham en ataque.

El plan, con toda la pólvora en ataque, estaba claro, pero no tardó en truncarse cuando apenas se habían consumido 12 minutos de encuentro.

En un contraataque del AEK, Vinicius no bajó, Cucurella se quedó solo emparejado con dos y Koita puso el primero con un zurdazo ante el que nada pudo hacer Courtois.

Los de Mourinho subieron una marcha, comenzaron a amedrentar la portería griega y en el 32' Bellingham sacó la varita para poner el empate con un excelso taconazo.

Tras el paso por vestuarios, el Madrid seguía lanzado a por la victoria, pero confiándose en exceso en defensa. Y lo volvió a aprovechar el AEK.

Nueva contra, desajustes en la banda derecha y Pilo, completamente solo, volvió a adelantar a los locales ante la incredulidad de Courtois.

Pero esto es Champions, esto es el Madrid y poco más hay que decir al respecto. Dos minutos después, Mbappé puso las tablas en el luminoso tras un buen centro de Dumfries y Valverde cerró la remontada con un zapatazo marca de la casa desde fuera del área. 12 de 12 para los de Mou en Champions.