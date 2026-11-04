Aprilia carga contra Alex y Marc Márquez: "Las órdenes de equipo las hacen en familia"

Massimo Rivola, CEO de Aprilia, no dudó en subir la temperatura a la hora de responder al líder del campeonato.

Tras la carrera al sprint del pasado sábado, donde Ai Ogura quedó detrás de Marco Bezzecchi, Marc Márquez tiró de cierta gracia para referirse a las 'ayudas' entre la marca de NOale.

"No podía quedar entre mí y Marco, el 'paddock' es pequeño y las cosas se saben", señaló, añadiendo al llegar al parque cerrado que "parece que ha habido alguna reunión".

Estas palabras no gustaron a Massimo Rivola, CEO de Aprilia, que no dudó en devolvérsela: "No me interesa mucho lo que diga Marc Márquez, sinceramente. Las órdenes de equipo en su casa las hacen más en familia".

Tras ese ataque directo a los Márquez, Davide Brivio, jefe del Trackhouse (filial de Aprilia), trató de bajar los humos.

"Marc dice estas cosas para crear un poco de polémica. Lo que hay es respeto. Ai sabe lo que se están jugando todos, también Marc", señaló a 'DAZN'.

Ante esta situación, Davide Tardozzi, jefe de Ducati, salió al paso para defender a Márquez ante las críticas: "Esa es su opinión. Nosotros nunca hemos dado órdenes de equipo y no las daremos".