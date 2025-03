Marc Márquez habla sin tapujos sobre su problema en el GP de Tailandia: "No es que haya jugado..."

Posiblemente Marc Márquezsea uno de los pilotos más felices ahora mismo. Su dominadora actuación con la Ducatidurante todo el fin de semana le hace partir como líder del mundial en la primera cita de la temporada 2025 de MotoGP.

En la jornada de domingo, el catalán tuvo que ceder el liderato a su hermano Álex durante buena parte de la prueba. Lo que pareció una gran sorpresa en el directo, posteriormente tuvo una explicación lógica: una pérdida de presión en los neumáticos que de no gestionarlo adecuadamente podría haber perdido la victoria.

Ante las declaraciones de su compañero 'Pecco' Bagnaia restando importancia al problema, Márquez respondió a ello: "He visto que por la presión me iban a penalizar, iba muy justo... he decidido asegurar, estar detrás y atacar las tres últimas vueltas cuando se ha completado el mínimo de vueltas con la presión correcta".

"No es que haya jugado, ese extra de velocidad que tenía me ha permitido gestionar esa situación, ha explicado Marc Márquez en la rueda de prensa tras el Gran Premio de Tailandia.

Pese a esto, el seis veces campeón de MotoGP pudo solventar el problema y acabó pasando a su hermano Álex Márquez, piloto de Gresini, para ganar con facilidad. El catalán comienza su periplo en Ducati de la mejor de las maneras, líder del mundial y avisando a sus rivales. El '93' está de vuelta.