La reflexión de Álex sobre la disputa con su hermano Marc Márquez: "Como jugar al gato y el ratón..."

MotoGP 2025 ha arrancado con los hermanos Márquez en las dos primeras posiciones al término del primer Gran Premio. El ritmo tanto de Marc como de Álex ha sido bastante alto desde comienzos del fin de semana y la carrera no ha hecho más que corroborar las sensaciones que han tenido ambos en este primer envite.

Tras terminar la primera carrera, Álex ha sido claro a la hora de valorar su rendimiento dentro de la pista, así como poner en valor el nivel de Bagnaia como piloto: "Ha sido un fin de semana perfecto. 'Pecco' ha estado fino pero está ahí y es un piloto de campeonatos".

Uno de los errores que Gresini ha cometido ha sido no informar al piloto español sobre la actuación del italiano una vez estaba detrás de él: "Hemos tenido un pequeño error con el equipo en la pizarra. No me marcaban quién tenía detrás ni la distancia con Bagnaia y al final he llegado justo".

Sobre su duelo particular con su hermano, Alex ha querido no emocionarse y ha valorado su enfrentamiento con Marc: "El jueves antes de venir aquí estábamos juntos, entrenando los dos en moto y ha sido como jugar al gato y al ratón. Cuándo Marc me ha dejado pasar he pensado que había bandera roja, pero he visto que no y pensaba que estaba fuera del rango de la presión".

Opciones para Álex Márquez

Este segundo puesto no supone ningún cambio en los planes tanto del español como de Gresini, quienes son conscientes de que Ducati es el rival a batir: "No me vais a hacer picar el anzuelo con eso. En 21 carreras ellos son superiores, tienen algo más".