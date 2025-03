¡Pelos de punta! Marc Márquez, al borde de las lágrimas tras acordarse de su familia en el GP de Tailandia

"No me emocionaría..."

Marc Márquez ha firmado el debut perfecto con Ducati. 'Pole', victoria en la 'sprint', y victoria en la carrera. Ha sido un fin de semana perfecto para el de Cervera que ha dominado el Gran Premio de Tailandia de principio a fin.

Sin embargo, para el ocho veces campeón del mundo, esto ha sido mucho más que un triunfo. Álex, su hermano pequeño, ha sido segundo y la familia Márquez rebosa alegría. Marc es consciente de lo importante que han sido sus familiares en los momentos complicados de su carrera y eso le ha hecho emocionarse tras la carrera.

Entre lágrimas, y para los micrófonos de 'DAZN', Marc ha reconocido que este es de los mejores momentos que ha vivido como piloto: "Suelo pensar en mi madre y en mi padre. Mi madre seguro que está llorando en casa. Es mi 'top 1' de carreras. Para mí la familia siempre ha sido lo más importante. Con mi hermano, se lo ha ganado él. No me emocionaría si no estuviera en el podio pero se todo lo que he trabajado".

"Es una felicidad inmensa. En el motociclismo no hay más, en MotoGP están los mejores del mundo. Mi familia nunca ha pedido recompensa porque siempre lo ha hecho por pasión pero seguro que están muy agradecidos. Sobre todo mis abuelos, que tanto lo seguían. Mi abuelo lo estará viendo desde el cielo", ha reconocido emocionado Márquez.