La reflexión de Bagnaia sobre la estrategia de Márquez en el GP de Tailandia: "Ha jugado con nosotros..."

Marc Márquez ha sido el gran triunfador del Gran Premio de Tailandia. Por su parte, 'Pecco' Bagnaia ha sido uno de los grandes derrotados del primer fin de semana del año. El turinés no se ha encontrado cómodo con la moto en ningún momento y le ha sido imposible seguir el ritmo de los Márquez.

Al final de la carrera, y debido a los problemas del neumático trasero de Álex, 'Pecco' ha podido acechar la segunda posición pero en ningún momento ha tenido la velocidad suficiente como para intentar adelantar al pequeño de los Márquez. Bagnaia ha mostrado una imagen de derrotado al final de la carrera. Era notable que el italiano no estaba para nada contento con el resultado.

'Pecco' también ha valorado la victoria de Marc y, para él, el de Cervera podría haber ganado por mucha más distancia si hubiera querido: "No he entregado todo. No podía acercarme demasiado a Alex para hacer un intento, Marc creo que estaba jugando con nosotros durante toda la carrera. La ambición máxima era finalizar segundos, pero hemos finalizado terceros. Lo he dado todo, pero iba más lento y estaba perdiendo tiempo en algunas partes del circuito".

"Si él quería ganaba la carrera con más de cinco segundos. Marc tenía un segundo con Álex y luego le ha dejado pasar y ha estado atrás jugando y cuando ha decidido ponerse primero, se ha puesto", ha reconocido Bagnaia en los micrófonos de 'DAZN'.