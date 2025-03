El genial 'vacile' de Márquez a Pedrosa que acabó con Marc emocionado: "Tenías podios ¿eh, Dani?"

Marc Márquez no ha podido empezar la temporada de mejor forma. El ocho veces campeón del mundo ha dominado de principio a fin el Gran Premio de Tailandia y ya es líder destacado del Mundial con 37 puntos conseguidos con la victoria en la carrera y en la 'sprint'.

Por si fuera poco, con este triunfo, Marc ha iguala en podios a una leyenda del motociclismo como es Dani Pedrosa. Ambos coincidieron en Honda y fueron compañeros de equipo durante varias temporadas. Con la victoria de hoy, Márquez ha conseguido su podio número 112, los mismo que Dani.

Ha sido el propio Marc quien ha querido 'vacilar' de manera amistosa a Pedrosa con ese dato: "Ya tenías podios, ¿eh, Dani?". El expiloto le ha respondido felicitándole: "Sobre todo, muchas felicidades, has hecho el completo este fin de semana, pole, sprint, carrera. Pero además tu hermano ha estado ahí en segunda posición".

"Pero además tu hermano ha estado ahí en segunda posición. Entonces, has ganado muchísimas carreras, has hecho muchas poles, campeonatos del mundo, pero dinos, ¿en qué rango pones este fin de semana? Porque estar primero y segundo tú y Alex, ¿en qué rango de tus mejores carreras pones este momento?", le ha preguntado Dani en los micrófonos de 'DAZN'.

Márquez le ha respondido mostrando cierta emoción recordando la victoria: "Top 1. Para mí siempre la familia ha sido lo más importante y con mi hermano, pues bueno, se lo ha ganado él. No me emocionaría si no estuviera en el podio, pero sé todo lo que he trabajado. Así que el Top1. Es una felicidad inmensa. No hay más en el motociclismo, no hay más que MotoGP. Están los mejores pilotos del mundo".