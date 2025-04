Marc Márquez y su gran pregunta: ¿Es mejor piloto ahora que en 2020?

Marc Márquez sufrió una lesión durísima en Jerez en el año 2020 con la Honda. Se tuvo que operar varias ocasiones en el brazo derecha y vivió un auténtico calvario. Cuando se recuperó, su moto ya no era competitiva. Y tuvo que tomar otro camino. Gresini… y después Ducati.

A Marc le preguntaron en la rueda de prensa previa al Gran Premio de España en Jerez si era ahora mejor piloto que en 2020 con la Honda. Y tuvo muy clara su respuesta.

"No, en 2020 en este gran premio mi nivel era increíble, las sensaciones que tenía en ese momento a nivel de condición física y todo los demás eran increíbles", dijo el piloto de Ducati, líder del mundial de MotoGP por delante de Alex Márquez y Pecco Bagnaia.

Segura que no es ni mejor ni peor, simplemente un piloto diferente: "Ahora mismo me siento distinto, diferente, considero que voy rápido pero aún me resultado difícil entender dónde esta el limite. Con aquella moto, tras casi diez años, sabía donde estaba el limite, qué podía mejorar y dónde atacar".

"Con la moto actual aun estoy descubriendo algunas áreas que he introducido un poco en Qatar, y tratando de mejorar en las curvas a derecha, y aquí intentaré seguir mejorando porque creo que tenemos margen en ese sentido", explica el ocho veces campeón del mundo, que este año busca el noveno.

Jerez será un desafío porque es territorio Bagnaia. El italiano ha ganado allí en las tres últimas citas: "Tengo interés en entender esta moto y ver cómo funciona en circuitos diferentes, como el de Jerez donde todo es más reducido, más estrecho".

