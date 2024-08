Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Álex Márquez, Pol Espargaró, Joan Mir y Álex Márquez: estos son los seis compañeros que ha tenido Marc en MotoGP desde que debutase en 2013 de la mano de Honda.

Durante la rueda de prensa previa al Gran Premio de Austria, donde se ha hablado mucho del futuro entre el ilerdense y Pecco Bagnaia, el octocampeón ha hablado sobre sus excompañeros.

En concreto, sobre el más fuerte que ha tenido: Para mí el compañero de equipo que he temido más y que he aprendido más, siempre lo he dicho, ha sido Dani Pedrosa".

Márquez ha dado sus motivos: "O sea, es el que aprendí más cuando llegué a MotoGP porque llevaba la misma moto y luego el que he temido más porque en 2013/14 estaba yendo muy rápido".

Muchos pueden pensar en Jorge Lorenzo, aunque Marc ha explicado por qué no: "Jorge llegó y no se adaptó bien a la moto. Llegaba de ganar con la Ducati y legó a Honda. No se acabó de adaptar. Entonces sí le tenía mucho respeto, pero no acabamos de luchar de tú a tú".