Marc Márquez desvela cuáles son sus 'rituales' antes de una carrera

De la 'rivalidad' con su hermano a una eventual retirada: Marc Márquez y su lado más humano

El eneacampeón del mundo le ha confesado a Ana Pastor en 'El Objetivo' qué hace siempre antes de correr un Gran Premio.

En el adelanto del nuevo programa de 'El Objetivo' en el que Ana Pastor entrevista a Marc Márquez, el piloto de Ducati ha desvelado algunas de sus manías.

Estos 'rituales' los realiza siempre antes de cada carrera y siempre en el mismo momento.

"Es un ritual de concentración para entrar en modo competición. No lo llaman mala suerte, pero les sirve para concentrarse. Lo hemos visto muchas veces con Nadal: si algo funciona, ¿para qué cambiarlo?", explica Pastor.

Márquez le desvela que siempre usa calzoncillo azul para los entrenamientos y rojo para la carrera.

Además, se cambia de ropa siempre en el mismo minuto y se pone el casco en el mismo segundo.

Marc va más allá y otro de sus rituales es ponerse primero el guante derecho y después el tapón del mismo oído.