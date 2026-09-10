Quizás no le haga mucha gracia a Márquez: Pedro Acosta afirma que Marc "debería ganar este Mundial"

El futuro compañero del ilerdense le ha metido presión al vigente campeón a pesar de que esté a 19 puntos del líder del Mundial.

"Marc es el que más experiencia tiene"

En la previa del Gran Premio de San Marino en el circuito de Misano, Pedro Acosta ha hablado sobre la lucha por el Mundial y se ha centrado en su futuro compañero, Marc Márquez.

Tras Aragón, el de Cervera subió una fotografía en la que se veía la realidad de su maltrecho hombro derecho, dando cuenta de la hazaña que está llevando a cabo.

El '93' llegó a estar a más de 100 puntos del liderato y ahora se sitúa a 19 de Jorge Martín, pero ni Ducati ni él quieren colgarse la etiqueta de favoritos.

Sin embargo, en unas declaraciones que quizás no le hagan mucha gracia a Márquez, el 'Tiburón de Mazarrón' ha depositado toda la presión sobre él.

"En el momento en que Marc tenga que apretar lo hará, como hizo en la primera curva de Aragón. Entonces, veo que esto va a estar apretado hasta el último momento, pero Marc es el que más experiencia tiene. Debería ganar este Mundial", ha señalado en declaraciones que publica 'Motorsport'.

Para Acosta la clave reside en la tendencia positiva del ilerdense: "El tema es que Marc ha recuperado tantos puntos que ya viene con mucha inercia este año. Le vienen circuitos que son muy buenos, quitando Indonesia creo que no le viene ninguno en que no haya ganado. De todos los que quedan, le pueden ir mal ese y Portimao, que creo que nunca ha acabado. Y aunque no quiten Qatar, viene con mucha inercia y en los días malos coge puntos por todos lados".