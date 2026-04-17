Marc Márquez continúa planteando su retirada de MotoGP: "Lo alargaré hasta que mi cuerpo aguante"

El vigente campeón ha reflexionado acerca de su carrera, las lesiones que ha sufrido y su posible retirada de la categoría reina esta temporada, independientemente del resultado.

¿Seguirá Marc Márquez compitiendo en MotoGP?Es la pregunta del millón. La continuidad del ilerdense en la categoría reina es una incógnita, que ni el propio piloto es capaz de resolver. Su comienzo de temporada está siendo negativo y su contrato con Ducati acaba este año.

Durante los últimos meses, los de Borgo Panigale han estado negociando con Márquez su renovación debido a la alta confianza que tienen sobre él. Sin embargo, sus recientes caídas sumadas a la lesión en su hombro derecho no terminan de convencer al de Cervera para determinar si seguirá pilotando o no.

"Yo antes siempre decía una frase: mi cuerpo está hecho para la moto, me da igual, lo doy todo. Y me he dado cuenta de que la moto es importante, pero que la vida sigue, que hay muchas más cosas y que tu carrera deportiva será una parte de tu vida", comenta Márquez en el podcast 'Tengounplanpodcast', en donde ha reflexionado acerca de su carrera, las lesiones, su exposición mediática y su futuro.

El vigente campeón siempre ha destacado por ser un adicto a la adrenalina, aspecto que siempre ha mostrado con orgullo y motivo por el que aún sigue corriendo. "Yo no tengo adicción a ir en moto, sino tengo adicción a la competición, a ganar", añade el de Cervera.

Pese a ello, las lesiones han frenado su entusiasmo hasta tal punto de plantearse poner un paréntesis en su carrera. "Es uno de los pocos momentos, o pocas épocas, quizá la única, en que te lo replanteas: ¿tiene sentido seguir o no? ¿Tiene sentido el sufrimiento o no?", reflexiona.

Este año es clave en su trayectoria como piloto. El nueve veces campeón del mundo podría sellar su periplo por MotoGP dependiendo del resultado final del mundial y las sensaciones con las que acabe, aunque podría seguir unos pocos años más. "Voy a acabar antes mi carrera deportiva por mi cuerpo que por mi mentalidad. Yo lo voy a alargar hasta que mi cuerpo aguante", asegura Márquez.

Remontada personal y noveno mundial

Las lesiones que sufrió durante sus últimos años en Honda dinamitaron su rendimiento hasta el punto de no poder competir por el título y acumular cuatro años de sequía. Sin embargo, su fichaje por Gresini, gestado gracias a su hermano Álex, fue su salvación.

"Es mi hermano, mi mejor amigo, mi mejor compañero de trabajo. Hemos compartido un año impresionante, histórico. Cuando estaba lesionado, me ayudó a no desconectar del mundo del motociclismo. Él me dijo: "Vente a Gresini y coge la Ducati", confiesa Marc, sobre cómo influyó su hermano en su recuperación y cambio de equipo.

Una vez incorporado al equipo satélite de Ducati junto a su hermano pequeño, Marc recuperó su mejor nivel, además de su confianza, y cosechó un tercer puesto que fue seguido de su séptimo título de MotoGP cuando se convirtió en piloto oficial de Ducati.