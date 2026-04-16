Fonsi Nieto analiza a Marc Márquez: ¿Qué le pasa al campeón de MotoGP?

El expiloto considera que la lesión en el hombro "le está pasando factura" ya que "físicamente no está bien del todo".

¿Qué le pasa a Marc Márquez?, ¿cuándo le volveremos a ver a su mejor nivel? Esta es la pregunta que se hace todo el mundo en MotoGP.

En declaraciones a 'Jugones', Fonsi Nieto ha afirmado que la lesión sufrida en el hombro derecho en el Gran Premio de Indonesia 2025 "le está pasando factura".

"Yo no estoy viendo la mejor versión de Marc. No lo comunica, pero físicamente no está bien del todo", afirma el expiloto.

"Estamos acostumbrados a otros resultados, por lo tanto algo pasa. Verlo así sufriendo no es lo que más nos gusta", añade.

Eso sí, considera que el parón en MotoGP tras la cancelación del Gran Premio de Catar le favorecerá: "A los que están con probelmas físicos como Marc, le va a venir muy bien".

"Esperemos que haya Marc para rato, porque nos hace disfrutar mucho", zanja Fonsi.