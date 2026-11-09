Marc Márquez apunta a superar a Rossi en Portugal: estas son sus cuentas para ser campeón de MotoGP

Tras el GP de Qatar y a falta de las citas en Portimao y Cheste, el piloto de Ducati tiene título y medio en su bolsillo.

La victoria de Marco Bezzecchi y el séptimo de Jorge Martín en el Gran Premio de Qatar, Marc Márquez tiene muy, muy cerca alzar su décimo Mundial, el octavo en la categoría reina.

Las cuentas del de Cervera para el GP de Portugal son claras, y podría ser campeón el mismo sábado en la sprint.

Si Marc gana la carrera corta, será campeón. Así de sencillo. Independientemente de lo que hagan Jorge Martín y Bezzecchi.

En caso de no ganar, el '93' tendría que sacarle dos puntos al madrileño y uno al italiano para ser campeón en sprint.

Para que Márquez no salga de Portimao como campeón, Martín debería recortarle al menos 24 puntos a un Marc que no podría sumar más de 13 unidades en todo el fin de semana.