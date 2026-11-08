El Barça asalta el Metropolitano y da un duro golpe al Atleti y a la Liga

Un doblete de Fermín remontó el inicial gol de Giuliano en un partido en el que el Barça fue de menos a más y el Atleti, todo lo contrario. Lamine fue decisivo.

El Barça de Hansi Flick ha vuelto a recuperar la esencia. La semana del Paris Saint-Germain y del Clásico fue un golpe duro en el que se puso muy en duda a los blaugrana. Ante rivales de la misma talla, el resultado no había sido bueno.

Visitar al Atlético de Madrid en el Metropolitano era una gran oportunidad de romper esa mala condición o una trampa en la que volver a hundirse tras varios partidos recuperando la confianza. Por fortuna para blaugranas y desgracia para colchoneros, se dio el primer escenario.

Todo, sorprendentemente, en un partido en el que el Barça comenzó excesivamente dormido y el Atleti, todo lo contrario. Los del Cholo tomaron la inciativa del juego pronto poniendo en muchos apuros a la zaga blaugrana. Un larguero de Pubill sirvió como aviso ante los que estaba por llegar.

Julián, que falló dos mano a mano ante Joan García, le puso en bandeja el primero a Giuliano. El Atleti brillaba y el Barça no daba ni la sensación de haber saltado al campo. El primer tiempo de los de Flick fue muy discreto pero el oportunismo de Fermín apareció cuando su equipo más lo necesitaba.

El de El Campillo conectó un gran disparo con la pierna izquierda para empatar el encuentro al filo del descanso. Los de Flick, habiendo firmado una primera parte muy discreta, se fueron a vestuarios con un empate.

El comienzo de la segunda parte fue distinto. El Barça comenzó a crecer a través de una presión que, en la primera parte, había hecho bastante mal. El Atleti ya no salía tan bien del embudo blaugrana y los de Flick comenzaron a dominar como de costumbre.

Lamine, muy activo durante todo el encuentro, encontró a Fermín con un gran pase interior y el joven interior del Barça no falló. Doblete para darle la victoria a un Barça que se sostuvo mucho sobre la figura de Pedri, clave a la hora de mantener el control del encuentro.

El Barça sigue líder en solitario con 3 puntos sobre Madrid y 5 sobre Atlético. Los de Flick encaran el parón dominando la Liga y con la sensación de haber olvidado aquella terrible semana con las derrotas ante PSG y Madrid.

El Atlético, por su parte, no se desengancha de la pelea por el título pero sí sufre un duro golpe. Los del Cholo retomaran la competición liguera visitando al Getafe en el Coliseum. El Barça recibirá al Villarreal.

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