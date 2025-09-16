La F1 hace oficial las seis carreras al sprint de 2026

Nuevas citas de sprint para la temporada 2026 de la Fórmula 1: del Gran Premio de China al de Singapur.

Ya es oficial el calendario de carreras al sprint del mundial de Fórmula 1 de 2026. Se mantiene el número de seis citas, pero se vuelven a cambiar los escenarios. Todo ello en medio de la polémica que habla de cambios en el calendario y quizá en la duración de las carreras en el futuro a corto plazo.

El primer sprint de 2026 será en China el sábado 14 de marzo. El segundo fin de semana de la Fórmula 1.

El Gran Premio de Miami será la segunda sprint el sábado 2 de mayo.

En Montreal, en el Gran Premio de Canadá, se disputará la tercera carrera de sábado de la temporada.

En verano habrá dos carreras: Gran Bretaña el 4 de julio y Países Bajos el 22 de agosto.

La última cita al sprint se disputará el sábado 10 de octubre en Singapur.

¿Diez carreras en 2027?

La idea de la Fórmula 1 sería ampliar el número de sprints de cara a 2027, en el segundo año de normativa. Según informó 'Motorsport' esta semana se podría llegar a los diez sprints de sábado, buscando más competitividad en las jornadas de sábado.