La surrealista escena que protagonizaron Álex y Marc Márquez con Bezzecchi: "Estaba en mi propio mundo..."

El piloto de Aprilia terminó la carrera en Misano en segunda posición, entre los hermanos Márquez, con quienes tuvo una divertida conversación sobre un incidente del que no se percató en la pista.

El Gran Premio de San Marino terminó con una nueva victoria de Marc Márquez que le permite aspirar al título de campeón del mundo en Japón. El único piloto que puede posponer el alirón del ilerdense es su hermano Álex Márquez, quién tendrá que impedir que el 93 sume 3 puntos más que él en Motegi.

En Misano, el piloto que acompañó a los Márquez en el podio fue el italiano Marco Bezzecchi. El de Aprilia terminó en segunda posición a pesar de perder una pieza de la moto durante la carrera y precisamente son estos tres corredores los que protagonizaron una surrealista conversación que demuestra el respeto y buen rollo que existe entre los competidores.

"¿Tú eras el que perdió una pieza de la moto?", preguntó Álex Márquez al italiano. "Sí, la perdiste, mira. Mira", contestó su hermano Marc. De esta forma comenzaba la surrealista secuencia en la que el cuarto clasificado del campeonato descubría que finalizó en segundo lugar una carrera con su moto incompleta.

"Casi me caigo porque toqué el freno", comentaba el de Aprilia. "¿Funcionaba mejor la moto o qué?", bromeaba Marc Márquez con el italiano. "Ni me di cuenta... Estaba en mi propio mundo", sentenció Bezzecchi en una de las imágenes del fin de semana.