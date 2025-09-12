El 'Mono' Burgos desvela los motivos por los que entrena en la séptima división de España

El exportero y entrenador argentino ha confesado a Josep Pedrerol las razones que lo han empujado a formar parte del cuerpo técnico del Nuevo Pinto CF, club que milita en la preferente madrileña.

Germán el 'Mono' Burgos ha rehecho su carrera deportiva y ahora es el segundo entrenador del Nuevo Pinto CF, un club madrileño que milita en preferente, la séptima división del fútbol Español.

Después de este giro radical, el exportero aparece en 'El Cafelito' con Josep Pedrerol para explicar, entre otros muchos temas de conversación desarrollados durante la charla, las razones por las que ha decidido dar este paso en su carrera e involucrarse en la competición de una categoría muy inferior a la que ha estado acostumbrado durante su trayectoria.

"Primero ayudar a un amigo. Me da felicidad. Soy un tipo feliz, no es por dinero", explicaba Germán al presentador de 'El Chiringuito de Jugones'. Y es que, a veces, la felicidad no tiene porqué estar ligada con la élite y existe fútbol más allá del profesional.

"Abajo también se sale campeón. Pareciera que el otro fútbol es invisible y no lo es" sentenciaba el que fuera número dos del Cholo Simeone durante nueve temporadas en el Atlético de Madrid.

De esta forma, Germán Burgos asume un nuevo reto en su vida completamente diferente a lo que había experimentado con anterioridad pero con la certeza de que recorre un camino que le aporta felicidad.