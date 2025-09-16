El jefe de Ducati reacciona a los pitos a Marc Márquez: "El comportamiento de ciertas personas..."

Davide Tardozzi, jefe de Ducati, dice que fue "una respuesta justa" la de Marc a todos aquellos que celebraron su caída en el sábado al sprint.

Fue una de las celebraciones de la temporada en MotoGP. Marc Márquez apareció en el podio de San Marino enseñando su mono con su nombre a la espalda. Todo ello tras la celebración de algunos aficionados italianos cuando se fue al suelo en la carrera al sprint. Otros también le pitaron ante ese gesto en el podio.

Davide Tardozzi, jefe de Ducati, ha condenado el comportamiento de esos fans: "Creo que conseguir la victoria aquí era importante para responder de forma justa a lo que vimos que pasó el sábado después de su caída. Es una cosa que me fastidió mucho, porque el comportamiento visto de ciertas personas... No, no, mejor no hablar de estas personas y perder el tiempo pensando en ellos".

"Prefiero hablar de Bezzecchi y darle un grandísimo aplauso por la carrera que ha hecho. Una carrera extraordinaria, porque aguantar el ritmo de Marc, era realmente difícil y lo ha hecho. Marco ha hecho una carrera excepcional", dijo el jefe de la escudería de Bolonia.

También valoró la celebración de Marc después de su victoria: "Creo que el gesto que ha tenido Marc en el podio ha sido muy significativo y con que se le reconozca como campeón es suficiente".

La respuesta de Márquez primero fue en la pista con la victoria y después en el podio: "Marc responde siempre con resultados y con extraordinarios gestos de gentileza. Él no habla de más y hace que le vean en la pista".

Un fin de semana intenso para Marc en la casa de Valentino Rossi. Algunos no pueden olvidar aquella rivalidad. Pero Márquez ya piensa en su noveno título. En Japón, en dos semanas, podría llegar. En la casa de Honda, la que fue su casa.