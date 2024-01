Jorge Lorenzo es tricampeón de MotoGP: en 2010, en 2012 y 2015. Ese último año fue más que intenso contra Valentino Rossi, su compañero de equipo en Yamaha. Y fue entonces cuando decidió dejar la escudería japonesa para mudarse a Ducati.

El motivo fue el 'favoritismo' de Yamaha sobre Valentino. Lo ha contado en el canal de Youtube 'Tengo un plan': "2016 fue mi último año en Yamaha... estuve allí durante siete u ocho años".

"Gané tres títulos, pero estando siempre en el mismo equipo y con la misma moto me faltaba motivación. También conocí el valor de Dall'Igna y su capacidad para conseguir todo lo que se propone. Quería crear la mejor moto y pasar a Ducati fue un poco como cuando Hamilton dejó McLaren por un equipo como Mercedes, la misma intuición".

Y explica el motivo de su adiós: "Me fui por varias razones, principalmente por motivación, pero también porque Yamaha no funcionó muy bien en 2015, porque apoyaron más a Rossi, y se demostró en Valencia".

"Me sentí un poco menospreciado, entre comillas. Y entonces realmente pensé que Dall'Igna construiría la mejor moto y que Ducati sería el futuro. Me dieron un contrato millonario, un 15% más que Yamaha. Ese 15% no cambió mi vida, fue más bien una cuestión de motivación", cuenta el expiloto español.