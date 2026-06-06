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"La clasificación es media sprint y media carrera"

El llamativo mensaje de Márquez tras su increíble 'pole' en Hungría: "Hay que sobrevivir..."

El catalán firmó una espectacular Q2 donde logró recuperarse de una caída y hacerse con una primera posición que le dará grandes opciones en la carrera del domingo en Balaton Park y en la 'sprint'.

Marc Márquez GP Hungría 2026Marc Márquez GP Hungría 2026Getty Images

Marc Márquez se ha llevado la 'pole' en la clasificación del Gran Premio de Hungría de MotoGP. El catalán sufrió una caída durante la sesión pero fue capaz de recuperarse y firmar la primera posición de una prueba muy importante para el fin de semana.

El nueve veces campeón mundial se caía al comienzo de la Q2 y tras él lo haría Fabio Di Giannantonio. Sin embargo, el de Cervera estuvo rápido, levantó su Ducati y continuó corriendo. Así lo explicaba después: "La caída nos ha hecho improvisar un poquito".

"La clasificación es media sprint y media carrera. Lo dije ayer: me estaba gestionando para usarlo todo hoy y sobrevivir mañana. Veremos", explicaba Marc para los micrófonos de 'Dazn'.

Luego reflexionó sobre lo ocurrido y confirmó que empleó la misma estrategia que en el GP de Italia, aunque con mejor resultado: "He decidido utilizar toda la energía, como hice en Mugello, y luego en la sprint salir delante te salva esas primeras vueltas".

Sin duda, una gran noticia para Márquez, que apunta a ser el hombre a batir en un circuito en el que es muy fuerte. Jorge Martín y Marco Bezzecchi, por otro lado, tratarán de continuar con su buena racha para distanciarse aún más de sus perseguidores en la clasificación, aunque a Marc, como ha vuelto a demostrar en Hungría, no se le puede descartar de cara al campeonato de pilotos.

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