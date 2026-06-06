El llamativo mensaje de Márquez tras su increíble 'pole' en Hungría: "Hay que sobrevivir..."

El catalán firmó una espectacular Q2 donde logró recuperarse de una caída y hacerse con una primera posición que le dará grandes opciones en la carrera del domingo en Balaton Park y en la 'sprint'.

Marc Márquez se ha llevado la 'pole' en la clasificación del Gran Premio de Hungría de MotoGP. El catalán sufrió una caída durante la sesión pero fue capaz de recuperarse y firmar la primera posición de una prueba muy importante para el fin de semana.

El nueve veces campeón mundial se caía al comienzo de la Q2 y tras él lo haría Fabio Di Giannantonio. Sin embargo, el de Cervera estuvo rápido, levantó su Ducati y continuó corriendo. Así lo explicaba después: "La caída nos ha hecho improvisar un poquito".

"La clasificación es media sprint y media carrera. Lo dije ayer: me estaba gestionando para usarlo todo hoy y sobrevivir mañana. Veremos", explicaba Marc para los micrófonos de 'Dazn'.

Luego reflexionó sobre lo ocurrido y confirmó que empleó la misma estrategia que en el GP de Italia, aunque con mejor resultado: "He decidido utilizar toda la energía, como hice en Mugello, y luego en la sprint salir delante te salva esas primeras vueltas".

Sin duda, una gran noticia para Márquez, que apunta a ser el hombre a batir en un circuito en el que es muy fuerte. Jorge Martín y Marco Bezzecchi, por otro lado, tratarán de continuar con su buena racha para distanciarse aún más de sus perseguidores en la clasificación, aunque a Marc, como ha vuelto a demostrar en Hungría, no se le puede descartar de cara al campeonato de pilotos.

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