El preocupante mensaje de Márquez en el GP de Hungría: "He notado algo raro..."

El de Cervera ha liderado durante la primera sesión de entrenamientos libres pero ha reconocido no haber tenido la mejor de las sensaciones durante la segunda tanda. Aún así, se ha clasificado para la 'Q2' de la clasificación.

Marc Márquez encara su segundo gran premio después de recuperarse de su fractura en el pie y de intentar dejar atrás su dolor en el hombro. El ilerdense ha aterrizado en Hungría con ganas de competir y eso se ha visto reflejado en los entrenamientos libres.

Marc ha marcado el mejor tiempo en la primera sesión dejando muy buenas sensaciones. Sin embargo, ha dejado unas palabras algo preocupantes tras la segunda sesión, en la que solo ha podido ser séptimo.

A pesar de meterse en 'Q2', el de Cervera ha insistido en que algunas sensaciones no le han cuadrado del todo sobre la Ducati: "Me he visto más en control porque me encuentro más apurado que en Mugello. Cuando me pongo el casco cuesta frenarse, pero a la segunda vuelta de salir a la pista ya he notado algo raro, y que no estaba pilotando como me hubiera gustado".

"La suerte es que este circuito es menos físico que Mugello. A ver si mañana podemos mejorar el estilo de pilotaje, porque hoy fue duro mentalmente. He guardado físico, tirando en sectores", reconoce en declaraciones para los micrófonos de 'Dazn'.

Marc sigue muy pendiente de su estado físico y no tiene problema en admitirlo: "La duda del nervio me la quité en Mugello y ya quedó atrás; pero la duda que tengo ahora es la de los músculos. Cuando abres un brazo siete veces (operaciones), los músculos quedan tocados, y hay que ver hasta dónde pueden llegar ahora".