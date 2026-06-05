Jorge Martín no da por muerto a Marc Márquez: "En Hungría será el hombre a batir, más que Bezzecchi"

El piloto madrileño es segundo del Mundial tras regresar a su mejor nivel . Sin embargo, no descarta aún al catalán como rival directo y espera una prueba muy competida en Hungría.

La temporada 2026 no está siendo fácil para Marc Márquez que además de verse superado sobre la pista por las Aprilia, está volviendo a tener contratiempos por problemas físicos. Por el contrario, Marco Bezzecchi y Jorge Martín están siendo los pilotos más fuertes del campeonato tras siete citas disputadas hasta el momento.

Sin duda, el madrileño, es uno de los hombres a tener en cuenta cada fin de semana y, tras un segundo puesto en Mugello, el ganador de 2024 ha demostrado que "se encuentra en uno de sus mejores momentos" esta temporada: "Hay áreas en las que aún tengo que trabajar, porque Marco está subiendo el nivel cada vez más, y el domingo yo pensé que tendría algo más para luchar por la victoria, pero saqué el máximo que pude en ese día".

Sin embargo, la figura de Marc aún genera tensión entre sus rivales, a pesar de su bajón de rendimiento: "Espero que aquí esté para ganar. Porque el año pasado estaba en otro nivel, y es una pista que creo que se adapta mucho a su estilo. Creo que será el hombre a batir, más incluso que Marco. Esperamos dar el máximo y poder estar a su nivel, pero lo veremos durante el finde". Y a continuación, Martín analizó su propia conducción en rueda de prensa, sacando valiosas conclusiones.

"Tengo que seguir mejorando en clasificación, en la gestión de los neumáticos, fue un poco lo que me faltó en Mugello. Quiero trabajar mucho en mi ritmo porque aunque parezca que no se puede adelantar, es una carrera muy larga. Sufrimos en el sentido de que noto la moto un poco pesada", explicaba Jorge antes de Hungría. Balaton será la próxima gran oportunidad para el madrileño de demostrar que pelea por el campeonato y de reducir aún más la desventaja de 17 puntos que tiene respecto a su compañero de equipo.

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