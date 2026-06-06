Antológico Márquez: se va al suelo en la clasificación y consigue la 'pole' en el GP de Hungría

El ilerdense, solo dos semanas después de volver tras su doble operación, consigue una 'pole position' magistral en Balaton Park. Acosta y Aldeguer le acompañarán en la primera línea.

Marc Márquez no tiene límites. Es inevitable. El nueve veces campeón del mundo ha vuelto a dejar una lección de pilotaje sensacional en el Gran Premio de Hungría. Marc se clasificó el viernes para la 'Q2' con un discreto séptimo puesto pero, en el momento de la verdad, no ha fallado.

Además, la 'qualy' había comenzado de una de las peores maneras para Márquez. El de Ducati se fue al suelo en una curva aunque se levantó rápidamente. A falta de poco más de minuto y medio para el final de la sesión, Marc se puso primero.

Relegó al segundo lugar a Pedro Acosta, que estuvo peleando por la 'pole' hasta el final. 53 centésimas separaron al del Puerto de Mazarrón del de Cervera en una clasificación muy ajustada y con una primera línea 100% española.

Aldeguer saldrá tercero. Detrás del tridente español aparece un tridente italiano. Di Giannantonio, Bagnaia y Bezzecchi buscarán acechar a Marc, Pedro y Fermín desde la segunda línea.

Márquez deja una actuación espectacular solo una semana después de volver de su recuperación. No hay que olvidar que hace poco menos de un mes, Marc estaba pasando por quirófano para operarse de una fractura del pie y de sus interminables dolores de hombro. Aún así, sin estar al 100%, Márquez vuelve a ser inevitable. .