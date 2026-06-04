Ahora

"Cuando vuelva espero encontrar al Marc caníbal"

Sí, Marc Márquez puede ganar este Mundial de MotoGP: atención al análisis de un campeón

Marco Melandri considera que "si vuelve el Marc del año pasado, claro que puede ganar el Mundial".

Marc Márquez GP Francia 2026Marc Márquez GP Francia 2026Getty Images

Tras el Gran Premio de Italia en Mugello, donde reapareció Marc Márquez tras dos carreras ausente, el '93' se quedó a 102 puntos del líder del campeonato, Marco Bezzecchi.

De ganar el presente Mundial se convertiría en la mayor remontada de la historia de la categoría, pero el ilerdense, como ha demostrado sobradamente, no entiende de imposibles.

De hecho, hay quien a día de hoy apuesta por él, como es el caso de Marco Melandri, campeón de 250cc en 2002.

Y eso que aún no le ve al 100%: "Cuando volvió a la moto dije inmediatamente que no estaba bien. Tenía una postura demasiado diferente de la natural. Era demasiado lento en los movimientos y demasiado controlado. Eso era síntoma de que físicamente no estaba bien".

Por ello considera que hizo bien en pasar por quirófano: "Cuando se vio que había una vértebra que estaba tocando el nervio, tuvo que parar inmediatamente. Con un nervio no puedes perder tiempo porque una vez que lo dañas ya no lo recuperas".

"Cuando vuelva espero encontrar al Marc caníbal que conocemos o al Marc que tenía dificultades físicas antes de la operación. Es una situación compleja", ha explicado en declaraciones a 'InMoto' y 'Motosprint'.

A pesar de ello, tiene fe ciega en Márquez: "Si vuelve el Marc del año pasado, claro que puede ganar el Mundial".

Y, según Melandri, que Marc siga 'vivo' en el Mundial es culpa de sus rivales: "Parece que delante todos hacen una carrera para quitarse puntos entre ellos. No es que se equivoquen constantemente, pero da la sensación de que nadie quiere intentar ganar este Mundial".

Las 6 de laSexta

  1. Un general asegura que la UCO avisó a la cúpula de la Guardia Civil de que Leire Díez "tenía control" sobre la directora
  2. La UCO concluye que el 'one' al que se refiere Leire Díez "solo" puede ser Pedro Sánchez
  3. David Sánchez niega que interviniera en la creación y adjudicación tanto de su plaza como en la de su amigo
  4. Muere un casco azul serbio y dos españoles resultan heridos leves en un ataque en el sur de Líbano
  5. Los bomberos se solidarizan con los profesores de Valencia en una nueva jornada de manifestaciones: "La educación también salva vidas"
  6. La visita de León XIV a España, en cifras: más de 20.000 voluntarios, un Bernabéu a reventar y un impacto económico de más de 125 millones