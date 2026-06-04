Sí, Marc Márquez puede ganar este Mundial de MotoGP: atención al análisis de un campeón

Marco Melandri considera que "si vuelve el Marc del año pasado, claro que puede ganar el Mundial".

Tras el Gran Premio de Italia en Mugello, donde reapareció Marc Márquez tras dos carreras ausente, el '93' se quedó a 102 puntos del líder del campeonato, Marco Bezzecchi.

De ganar el presente Mundial se convertiría en la mayor remontada de la historia de la categoría, pero el ilerdense, como ha demostrado sobradamente, no entiende de imposibles.

De hecho, hay quien a día de hoy apuesta por él, como es el caso de Marco Melandri, campeón de 250cc en 2002.

Y eso que aún no le ve al 100%: "Cuando volvió a la moto dije inmediatamente que no estaba bien. Tenía una postura demasiado diferente de la natural. Era demasiado lento en los movimientos y demasiado controlado. Eso era síntoma de que físicamente no estaba bien".

Por ello considera que hizo bien en pasar por quirófano: "Cuando se vio que había una vértebra que estaba tocando el nervio, tuvo que parar inmediatamente. Con un nervio no puedes perder tiempo porque una vez que lo dañas ya no lo recuperas".

"Cuando vuelva espero encontrar al Marc caníbal que conocemos o al Marc que tenía dificultades físicas antes de la operación. Es una situación compleja", ha explicado en declaraciones a 'InMoto' y 'Motosprint'.

A pesar de ello, tiene fe ciega en Márquez: "Si vuelve el Marc del año pasado, claro que puede ganar el Mundial".

Y, según Melandri, que Marc siga 'vivo' en el Mundial es culpa de sus rivales: "Parece que delante todos hacen una carrera para quitarse puntos entre ellos. No es que se equivoquen constantemente, pero da la sensación de que nadie quiere intentar ganar este Mundial".