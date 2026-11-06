Un mítico entrenador explica por qué Shelton le pondrá a Ferrero más dificultades que Carlos Alcaraz

Rick Macci, exentrenador de Serena y Venus Williams, considera que el alicantino tiene un gran reto por delante para mejorar el revés del estadounidense.

La futura alianza entre Juan Carlos Ferrero y Ben Shelton está siendo uno de los temas más comentados y analizados en el mundo del tenis durante los últimos días.

En su cuenta personal de 'X', Rick Macci, exentrenador de Serena y Venus Williams, también ha opinado sobre el fichaje del alicantino por parte del número 4 del mundo.

Para el estadounidense, "entrenar a un talento generacional con dones innatos, como Alcaraz, supone un desafío completamente distinto para Ferrero ahora que trabaja con Shelton".

Según Macci, el reto que tiene ante sí 'Juanki' es mayor que el que tuvo con Alcaraz: "Ferrero tiene ahora el reto de elevar el nivel del jugador formado en los Florida Gators hasta alcanzar uno o varios títulos de Grand Slam, o incluso llegar a lo más alto de la clasificación mundial. Se trata de un logro, si cabe, aún mayor que el que consiguió durante sus años junto al mago español".

De hecho, el entrenador pone el foco en el revés de Ben como la faceta principal del juego a mejorar: "La contratación de Ferrero por parte de Shelton probablemente no marque una diferencia sustancial. El revés de 'Big Ben' carece de una conexión sólida con el suelo".

"Reestructurar un golpe de fondo es un desafío mucho más complejo que trabajar en el saque, debido al componente de movimiento y a una memoria muscular profundamente arraigada desde que empezó a jugar de niño. Como resultado, su revés —tanto en los golpes de fondo como en el resto— constituye una debilidad pequeña pero crucial", ha explicado.

"Su revés funciona, pero es posible que no sea la forma óptima. Aunque cuenta con otras herramientas que lo convierten en un rival peligroso, la falta de conexión en su revés provocará que muchos partidos, que debería ganar con mayor comodidad, terminen siendo encuentros muy ajustados", ha zanjado.