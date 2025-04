La llamativa conversación entre Márquez y Quartararo tras la 'sprint' de Jerez: "No te he tocado..."

Marc Márquez ha vuelto a reinar un sábado más en MotoGP. Sin embargo, su dominio se ha visto interrumpido durante la clasificación del Gran Premio de Jerez. El de Cervera había marcado el mejor tiempo pero Fabio Quartararo firmó una vuelta formidable para apuntarse la 'pole' con su Yamaha.

El francés salió primero en la carrera al 'sprint' pero se terminó yendo al suelo cuando luchaba con Marc por el liderato. Tras la prueba, ambos pilotos coincidieron en la zona mixta y ahí las cámaras de 'laSexta' captaron la conversación entre los dos corredores.

"No te he tocado ni nada, ¿no?", preguntaba Márquez a Quartararo queriéndose asegurar que la caída no había sido culpa suya. "No, no, no, porque cuando me has pasado se me ha puesto a mover en la recta pero después he frenado y me he caído", le ha respondido Fabio al ocho veces campeón del mundo.

Buen rollo y deportividad entre dos de los pilotos con más talento de la parrilla de MotoGP. Este domingo ambos tendrán la oportunidad de volver a luchar sobre el asfalto del Circuito Ángel Nieto para llevarse la victoria en el Gran Premio de Jerez. Tanto la carrera de MotoGP como la de Moto3, como la de Moto2, se podrán seguir en directo en 'laSexta' a partir de las 9:30h.