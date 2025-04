El serio aviso de Marc Márquez sobre Quartararo: "Cuando Yamaha se ponga a punto..."

Marc Márquez iba camino de conseguir su sexta 'pole position' de la temporada, pero apareció Fabio Quartararo. El piloto de Yamaha irrumpió en la primera posición marcando el mejor tiempo y superando a todas las Ducati, acostumbradas a tener que enfrentarse entre ellas.

El campeón del mundo en 2021 volvió a lo más alto de una parrilla 1134 días después pero al comienzo de la 'sprint' se encontró con Marc Márquez. El de Cervera le adelantó en la primera oportunidad que tuvo y la pugna terminó con el francés yéndose al suelo y diciendo adiós a sus opciones de apuntarse la primera victoria en mucho tiempo.

Aún así, la imagen que ha dado Quartararo ha sido la de tener talento y capacidad para volver a ser competitivo y eso lo ha detectado muy bien Márquez. El de Ducati es consciente del poderío que podría a llegar a tener Fabio y es por ello que avisa: "Cuando un piloto tiene el talento de Fabio... Cuando la Yamaha se ponga a punto, será de los rivales más duros, y porqué no mañana".

"Me ha dicho mi hermano que (Quartararo) se había caído. Cuando nos hemos pasado en la curva seis por fuera, ahí hay que controlar porque está siempre bastante sucio. Cuando alguien tiene el talento de Fabio, te sorprende. A mí me ha sorprendido en la curva uno, cuando ya pensaba que le había pasado y enseguida me ha devuelto el adelantamiento", ha reconocido Marc en unas declaraciones recogidas por los micrófonos de 'DAZN'.